Des jeunes abattent illégalement des arbres dans une forêt grisonne

Trois jeunes, dont deux mineurs, ont illégalement abattu une vingtaine d'arbres dans une forêt ...
Des jeunes abattent illégalement des arbres dans une forêt grisonne

Des jeunes abattent illégalement des arbres dans une forêt grisonne

Photo: Kantonspolizei Graubünden

Trois jeunes, dont deux mineurs, ont illégalement abattu une vingtaine d'arbres dans une forêt à Versam, dans le canton des Grisons. Les trois Suisses, âgés de 16, 17 et 18 ans, font l'objet d'une plainte.

Les arbres ont été abattus entre fin mars et début avril sur le territoire de la commune de Safiental, indique lundi la police grisonne. En l'espace de deux jours, 21 arbres, dont des épicéas, des pins, des hêtres et des sapins, ont été coupés à l'aide d'une tronçonneuse et d'une hache.

Les arbres visés faisaient partie d'un plan de gestion forestière visant à favoriser la biodiversité et à préserver l'habitat du grand tétras. Les jeunes les auraient abattus 'juste pour s'amuser', a indiqué une porte-parole de la police grisonne à Keystone-ATS.

Selon leurs propres déclarations, les trois ados voulaient s'essayer à l’abattage d’arbres avec une tronçonneuse et une hache, sans avoir un but précis pour le bois. Ils l'ont simplement abandonné sur place.

La police a pu remonter jusqu'aux coupables car un tiers les avait observés en flagrant délit, a précisé la porte-parole. Les trois jeunes ont reconnu les faits et devront répondre de leurs actes devant la justice.

/ATS
 

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