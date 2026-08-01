Des incidents mais pas de blessés graves en Suisse romande

Le 1er Août s'est déroulé sans incident majeur en Suisse romande. Les autorités saluent le comportement globalement responsable de la population, malgré plusieurs interventions liées aux pétards et aux feux d'artifice.

La police cantonale genevoise a reçu 'de nombreux appels pour des pétards et des feux d'artifice', a-t-elle indiqué dimanche à Keystone-ATS. Une cinquantaine d'interventions ont été recensées, sans qu'aucun incident grave ou blessé ne soit à déplorer.

A Fribourg, la population a bien respecté l'interdiction de faire des feux, selon la police. Un groupe ayant allumé un feu en forêt à Gumefens a toutefois été dénoncé au Ministère public. Une vingtaine d'appels pour des pétards ont été reçus, mais sans suite à l'arrivée des patrouilles.

En Valais également, les festivités se sont déroulées sans incident particulier. La police a relevé le comportement responsable de la population.

/ATS