Des femmes suisses se coupent une mèche de cheveux par solidarité

Après les artistes françaises, c'est au tour d'une vingtaine de femmes en vue en Suisse romande de se couper une mèche de cheveux en signe de solidarité avec la lutte des femmes en Iran. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis mardi.

On peut voir ce geste symbolique accompli par Carla del Ponte, l'ancienne procureure internationale et générale de la Confédération, Tatyana Franck, l'ancienne directrice du Musée de la photo à Lausanne, désormais à la tête de l'Alliance française à New York ou la médecin genevoise Alexandra Calmy.

Plusieurs artistes se sont jointes à l'action à l'instar de la réalisatrice Ursula Meier, la chorégraphe la Ribot ou la patronne du TPR à La Chaux-de-Fonds, Anne Bisang. Des politiciennes et des journalistes ont aussi répondu à l'appel.

/ATS