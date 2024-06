Des dizaines de milliers de participants à la Pride de Zurich

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Zurich sous le slogan 'libre à tous points de vue' pour défendre les droits LGBT+ lors de la 'Pride'. Plus de 100 groupes s'étaient inscrits à la manifestation, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Beaucoup de participants portaient des drapeaux arc-en-ciel, d'autres arboraient les couleurs LGBT+ en bandeau ou sur leur T-shirt, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place.

Avant même le lancement du cortège, l'ambiance était décontractée et bon enfant: on bavardait, saluait, tambourinait et dansait.

Plus d'une centaine de groupes s'étaient inscrits à la manifestation, soit plus que jamais. La Pride de Zurich, qui existe depuis 30 ans, est placée année sous la devise 'Libre dans tous les sens - depuis 30 ans'. Elle est considérée comme la manifestation LGBTQIA+ la plus importante de Suisse.

/ATS