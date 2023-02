Des chevreuils du cimetière du Hörnli (BS) relâchés dans le Jura

Vingt chevreuils qui vivent dans le périmètre du cimetière du Hörnli à Riehen, près de Bâle, seront capturés et relâchés dans le canton du Jura. Plutôt que de pratiquer des tirs de régulation, les autorités bâloises ont trouvé un accord avec l'Etat jurassien.

La population de chevreuils établie dans le périmètre du cimetière du Hörnli à Riehen, l'un des plus grands de Suisse avec un peu plus de 50 hectares, compte une soixantaine d'individus. Ce nombre est jugé trop important par rapport à l'espace naturel à disposition, et particulièrement au regard de l'état de santé de la population de cervidés.

Ainsi, vingt individus seront relâchés dans cinq forêts du district de Delémont, le plus proche de Bâle-Ville afin de ne pas stresser inutilement les bêtes. Un garde-faune accompagnera l'opération et veillera au préalable à l'état sanitaire des animaux, indique mardi le canton du Jura.

Dans un premier temps, une autorisation de tir avait été délivrée par le Département de la justice et de la sécurité de Bâle-Ville en 2020. Cette mesure avait suscité une très vive opposition emmenée par la Fondation Franz Weber. Une pétition avait recueilli près de 80'000 signatures.

