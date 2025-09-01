Des chercheurs suisses lancent leur modèle IA de langage ouvert

Il porte le nom d''Apertus' et il est l'équivalent suisse de ChatGPT. Ce nouvel outil de langage ...
Des chercheurs suisses lancent leur modèle IA de langage ouvert

Des chercheurs suisses lancent leur modèle IA de langage ouvert

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Il porte le nom d''Apertus' et il est l'équivalent suisse de ChatGPT. Ce nouvel outil de langage utilisant l'intelligence artificielle (IA) a été lancé mardi. Il veut être une alternative aux systèmes commerciaux existants, critiqués pour leur manque de transparence.

Apertus a été conçu comme un bien public. Il fait partie des rares modèles de langage multilingues totalement ouverts. Son architecture, ses paramètres, ses données d'entraînement et sa méthodologie sont entièrement documentés et librement accessibles, indiquent les deux écoles polytechniques de Lausanne et Zurich dans un communiqué.

Selon l'EPFL et l'ETH, le lancement d'Apertus représente 'une étape majeure pour la transparence et la diversité dans l'intelligence artificielle générative'. Le système parie sur l'ouverture totale. D'autres modèles existent, américains ou chinois notamment, mais ils ne partagent qu'une partie de leurs composants.

/ATS
 

Actualités suivantes

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 21:44

Discrimination: quatre nouveaux agents lausannois suspendus

Discrimination: quatre nouveaux agents lausannois suspendus

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 15:53

Le canton de Zurich veut supprimer le français précoce à l'école

Le canton de Zurich veut supprimer le français précoce à l'école

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 12:01

Le Valais veut se doter d'une université prioritairement à distance

Le Valais veut se doter d'une université prioritairement à distance

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 11:31

Articles les plus lus

Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

Suisse    Actualisé le 31.08.2025 - 05:49

La directrice de l'OFSP est revenue sur la gestion de la pandémie

La directrice de l'OFSP est revenue sur la gestion de la pandémie

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 06:55

Un motard pincé après 47 dépassements à l'intérieur du Gothard

Un motard pincé après 47 dépassements à l'intérieur du Gothard

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 09:57

L'OFL baisse le taux de référence des loyers

L'OFL baisse le taux de référence des loyers

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 15:39