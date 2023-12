Des ONG exigent une politique des droits humains « forte » en Suisse

La Suisse doit 'combler les lacunes qui persistent' dans son système de protection des droits humains, estime une centaine d'ONG à l'occasion de la journée mondiale des droits humains. Malgré des critiques persistantes, aucune amélioration n'a jusqu'ici été constatée.

Dans l'ensemble, 'on constate un manque de cohérence et de ressources pour la mise en œuvre des droits humains par les responsables étatiques à tous les niveaux du système fédéral', souligne la Plateforme des ONG suisses pour les droits humains.

Dans ce contexte, les organisations réclament une politique 'forte' et présentent trois revendications. Il s'agit de mettre en place des lois garantissant le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains; de se doter d'une stratégie de mise en œuvre des droits humains accompagnée de moyens suffisants; et de garantir des mécanismes de plainte accessibles et effectifs.

La Journée internationale des droits humains est célébrée tous les 10 décembre, jour de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948).

/ATS