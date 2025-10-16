Des Etats veulent mieux protéger les victimes de guerre

De nombreux Etats souhaitent 'améliorer la protection des personnes affectées par la guerre'. Dans des consultations récentes, plus de 130 d'entre eux ont souligné l'importance d'honorer le droit international humanitaire (DIH), a affirmé jeudi le CICR à Genève.

Six pays avaient lancé l'année dernière une initiative mondiale de deux ans pour renforcer celui-ci. Dans un rapport intermédiaire, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) relève que ceux qui ont ensuite participé aux discussions se disent 'inquiets des violations persistantes du DIH'.

Ils réaffirment que ce droit est la 'seule voie possible' face aux souffrances dans les conflits. Ils admettent que s'ils renonçaient au cadre de protection donné par le DIH, ils ne feraient qu''augmenter l'impunité' des responsables de violations.

De même, les Etats participants, dont la Suisse, ajoutent également qu'ils ont une responsabilité individuelle et collective de garantir que le DIH soit honoré par chacun d'entre eux. Ils approuvent la demande de la présidente du CICR Mirjana Spoljaric, au moment du lancement de l'initiative, de faire de cette question un chantier politique de premier plan. Mais il ne faut pas 'politiser' le DIH, fait toutefois remarquer celle-ci dans le rapport.

Des efforts et des ressources doivent être investis dans l'application concrète à tous les niveaux de cet engagement, ajoutent encore les Etats. Notamment dans des discussions et des législations nationales.

Soutien par des dizaines d'Etats

Les Etats doivent répondre eux-mêmes aux violations du DIH chez eux. Ils estiment que des systèmes nationaux doivent permettre des investigations, des poursuites et des sanctions contre ceux qui perpètrent des exactions, ajout encore le rapport.

Les consultations vont se poursuivre autour des sept groupes de travail. La Suisse copréside celui sur le DIH et les nouvelles technologies pour lesquelles Mme Spoljaric répète que les Comnventions de Genève restent 'robustes' et 'pertinentes' face aux cyberguerres.

Autre indication, 'il y a un besoin urgent de sauvegarder les infrastructures publiques' comme les hôpitaux qui sont souvent ciblés dans les conflits, ajoute la présidente. Les Etats se penchent également sur les possibilités pour le DIH de contribuer à la réconciliation et à la paix.

La Suisse ne fait pas partie des six pays qui avaient lancé l'initiative mais s'est associée rapidement au dispositif, comme les près de 85 Etats qui le soutiennent désormais. Une réunion de haut niveau est prévue dans un an au terme des discussions.

/ATS