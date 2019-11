Députation romande aux Etats: la parité, en attendant Fribourg

Cinq femmes et cinq hommes: en attendant les résultats du canton de Fribourg, la députation romande dans le futur Conseil des Etats s'annonce strictement paritaire. Chaque canton enverra un ticket mixte. L'équilibre gauche-droite est lui aussi parfait.

Le suspense durait toujours en fin d'après-midi dans le canton des Zaehringen, où la libérale-radicale Johanna Gapany était en mesure de déboulonner le sénateur sortant Beat Vonlanthen. Après le dépouillement de 134 communes sur 137, elle devançait son rival démocrate-chrétien de 190 voix. Le président du Parti socialiste suisse (PSS) Christian Levrat est largement en tête.

Dans le canton de Vaud, le PLR Olivier Français a réédité son exploit de 2015. Troisième au premier tour, il renverse la vapeur et se classe premier, avec 53,78% des voix, devant la Verte Adèle Thorrens Goumaz (51,71%). Pour le Parti socialiste et sa candidate Ada Marra, c'est la désillusion. La conseillère nationale se place en dernière position avec 47,45% des bulletins.

Genève a choisi l'écologiste Lisa Mazzone au côté du socialiste Carlo Sommaruga, qui change de Chambre après seize ans passés au Conseil National.

Rééquilibrages à gauche et à droite

Les quatre nouveaux sénateurs rejoignent Céline Vara (Verts/NE), Philippe Bauer (PLR/NE), Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) et Charles Juillard (PDC/JU), déjà élus dès le 20 octobre, ainsi que Marianne Maret (PDC/VS) et Beat Rieder (PDC/VS), qui ont franchi le cap dimanche dernier. Dans le Conseil des Etats sortant, la députation romande ne comptait que trois femmes pour neuf messieurs.

Si la réélection de Christian Levrat se confirme à Fribourg, l'équilibre entre le camp rose-vert et le camp bourgeois se maintient à six sièges partout, même si les rapports de force se modifient à gauche.

Dans la foulée de la vague verte du 20 octobre, les écologistes prennent deux sièges à leurs cousins socialistes dans le canton de Vaud et à Neuchâtel, passant d'un à trois. Le PS descend à trois sièges.

A droite, les cartes pourraient aussi être rebattues en fonction des résultats fribourgeois. En cas d'élection de Johanna Gapany, le PLR reviendrait à égalité avec le PDC à trois sièges partout. Dans le cas contraire, le PDC conserverait ses quatre sièges contre deux pour le PLR.

Un tiers de femmes au National

Les scrutins de dimanche ont un léger impact sur la composition de la chambre du peuple. Avec l'élection de Lisa Mazzone, c'est un homme, Pierre Eckert, premier des suppléants, qui devrait la remplacer au National.

Les fauteuils d'Olivier Français et d'Adèle Thorrens seront quant à eux occupés respectivement par un homme et une femme: Laurent Wehrli et Valentine Python. La députation romande à la chambre du peuple comptera donc un tiers de femmes (17 femmes pour 35 hommes). Mais trois des cantons romands (Valais, Jura et Neuchâtel) n'envoient aucune députée à Berne.

