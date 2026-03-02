Dénonciation pour violation du secret de fonction déposée en Valais

La présidence du Grand Conseil valaisan a déposé une dénonciation contre inconnu pour violation du secret de fonction auprès du Ministère public. Sa démarche est liée à une fuite concernant une décision prise par sa commission des finances.

La plainte est liée à un sujet de la RTS du 5 février dernier au sujet de l'arrachage des vignes, a précisé, lundi matin à Keystone-ATS la présidence du Grand Conseil.

Quelques jours auparavant, la commission des finances du Grand Conseil (COFI) avait rendu un préavis négatif concernant l'octroi d'un crédit de 10 millions de francs pour soutenir l'arrachage de vignes, en Valais.

La présidence a ainsi choisi de déposer plainte 'après avoir appris qu'une décision de la COFI avait été communiquée aux médias (ndlr: en l'occurrence à la RTS), avant la publication du préavis ou du rapport de la commission.'

Le sujet de l'arrachage des vignes sera traité, la semaine prochaine, à l'occasion de la session de mars du Parlement cantonal

/ATS