Delémont: le projet de nouvel hôpital se précise

Le projet de nouvel hôpital à Delémont, au sud des voies de chemin de fer, a franchi une étape ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le projet de nouvel hôpital à Delémont, au sud des voies de chemin de fer, a franchi une étape importante. Son modèle de financement a été consolidé grâce à un prêt 'citoyen' de la part d'industriels jurassiens et sans recourir aux deniers de l'Etat.

L'Hôpital du Jura (H-JU) peut ainsi financer ce projet jugé 'indispensable au maintien de l'offre en soins à moyen et long terme', selon ses responsables. Le site sera appelé à remplacer l'hôpital actuel, vieillissant. Le Parlement jurassien doit encore avaliser un cautionnement de l'Etat afin de confirmer le prêt bancaire et celui de la Caisse de pensions, ont détaillé les responsables de l'H-JU vendredi devant la presse.

Le coût total du projet s'élève à 160 millions de francs. Selon le plan de financement, 65 millions de francs de prêt sont consentis par des partenaires privés locaux, 20 millions de prêts seront octroyés par la Caisse de pensions et 75 millions proviendront d'un établissement bancaire. Les travaux devraient débuter en 2027 pour une mise en service en 2032.

/ATS
 

