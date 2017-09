Déficit de 66 millions au budget 2018 du canton de Neuchâtel

Le budget 2018 du canton de Neuchâtel affiche un déficit de 66 millions de francs. Pour la seconde année consécutive, les critères du frein à l'endettement ne sont pas respectés. De nouvelles mesures d'économies sont en vue.

Le déficit est conforme aux projections présentées il y a un an, a souligné jeudi devant la presse le chef des finances Laurent Kurth. Le Conseil d'Etat a tenu ses engagements en appliquant toutes les mesures du programme d'assainissement, a-t-il relevé.

Le budget intègre aussi des efforts supplémentaires de 44,4 millions de francs de la part de l'Etat. Ces restrictions visent à contenir principalement les charges dans le domaine hospitalier, des soins à domicile, des subsides LAMal et des prestations de l'aide sociale.

Effort des communes

Et comme annoncé, le canton souhaite que les communes participent à l'effort d'assainissement, après la pause dont elles ont bénéficié en 2017. Il leur demande, via une bascule fiscale, une contribution de deux points en 2018 (13,5 millions) et de deux points supplémentaires en 2019 (27 millions). Le Grand Conseil tranchera.

Le plan financier pour 2019 à 2021 est meilleur que 2018, avec des déficits avoisinant 50 millions. Mais le gouvernement maintient l'objectif d'un retour à l'équilibre en 2020, et pour y arriver, il faudra continuer les améliorations structurelles, prévient-il.

Le gouvernement fera des propositions dans son programme de législature 2018-2021, qu'il dévoilera avant la fin de l'année. Il y aura 'des mesures assurément très impopulaires', a commenté son président Laurent Favre. 'Nous aurons besoin de l'engagement constructif de tous les groupes politiques.'

Pour rappel, les comptes 2016 s'étaient soldés par un trou de 74,1 millions. Concernant 2017, le budget affichait un déficit de 50 millions, mais le Conseil d'Etat a averti fin août que les prévisions 2017 laissent entrevoir une détérioration de 10 millions.

/ATS