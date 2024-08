Découverte retentissante des vestiges d'un camp romain aux Grisons

Des archéologues ont découvert dans les Grisons les vestiges d'un ancien camp romain vieux de 2000 ans. Ce site se trouve à 2200 mètres d'altitude. Il s'agit d'une découverte de portée internationale, selon le Service archéologique des Grisons.

Le camp militaire était protégé par trois fossés et un talus. Sa position stratégique permettait de contrôler les vallées et les cols environnants, indique jeudi l'Office cantonal grison de la culture.

Les archéologues ont déjà trouvé des armes et des éléments de l'équipement de soldats romains, dont des projectiles de fronde en plomb et des clous de chaussure. Les marques relevées sur les projectiles laissent conclure à un lien avec un champ de bataille antique déjà connu, situé 900 mètres plus bas.

Avancée des troupes romaines reconstituée

'La découverte sensationnelle d'un camp militaire romain aux Grisons souligne une fois de plus que la recherche archéologique de la 'Suisse romaine' continue de nous réserver des surprises grandioses', écrit l'office cantonal.

Il est désormais possible de reconstituer l'avancée des troupes romaines sur une longue distance, du Val Bregaglia (GR) jusqu'à Tiefencastel (GR) via le col de Septimer, puis en direction de Coire et de la vallée alpine du Rhin. En cela, la découverte du camp militaire est retentissante à un niveau international.

Le camp a été découvert dans le cadre de recherches sur les résistances auxquelles les troupes romaines se sont confrontées entre Savognin (GR) et Tiefencastel. Un sondeur bénévole avait constaté une structure de terrain particulière sur le haut-plateau de Colm la Runga en utilisant notamment les données numériques de Swisstopo.

/ATS