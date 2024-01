Découverte exceptionnelle d'un gant d'armure du 14e siècle à Kyburg

Des fouilles réalisées à Kyburg (ZH) ont permis de trouver un gant d'armure du 14e siècle dans un état exceptionnel. Il s'agit d'une trouvaille rare, car la plupart des objets de ce type découverts ailleurs remontent au 15e siècle, au plus tôt.

Jusqu'à présent, seuls cinq gants d'armure datant du 14e siècle ont été découverts en Suisse, indique mardi le département cantonal zurichois des infrastructures. Leur état de conservation n'égale, toutefois, de loin pas celui du gant trouvé à Kyburg.

Certains doigts 'comme neufs'

Les archéologues ont trouvé, au cours de l'hiver 2021/22, tous les éléments en fer de ce dernier. Certains doigts ont échappé totalement à la corrosion. Leur aspect semble même neuf, ce qui permet aux spécialistes de reconnaître un nombre particulièrement élevé de détails de fabrication et de décoration.

Les pièces métalliques du gant étaient originellement rivées sur un gant en cuir. Les 25 pièces étaient également attachées fermement entre elles, ce qui donnait une grande souplesse au gant.

Une copie de ce gant d'armure sera exposée au château de Kyburg à partir de la fin mars dans le cadre de son exposition permanente, complétée par une reconstitution du reste supposé de l'armure. L'original sera exposé en septembre durant trois semaines.

Cave de tissage et forge sur place

Les fouilles archéologiques sont intervenues sur le site de la construction d'une maison individuelle dans le village de Kyburg. Ils y ont découvert une cave de tissage médiévale détruite par le feu au 14e siècle. Un forgeron y travaillait sans doute à proximité immédiate, car les archéologues y ont aussi trouvé un moule, une cinquantaine d'objets métalliques tels que des marteaux, clefs, pointes de projectiles et le gant d'armure en question.

On ignore pour l'instant à qui appartenait ce gant et pourquoi ce type d'objet n'est que rarement découvert. Le travail scientifique doit désormais établir si les gants d'armures étaient si rares à l'époque ou si on les a fondus. L'état exceptionnel de l'objet trouvé permettra de tirer de nombreux enseignements.

/ATS