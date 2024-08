Déclarations signées pendant la visite de Viola Amherd en Mongolie

A l'occasion du 60e anniversaire des relations bilatérales entre la Suisse et la Mongolie, la présidente de la Confédération Viola Amherd a rencontré le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh vendredi à Oulan Bator. Les deux parties ont signé deux déclarations.

La première est une déclaration commune sur la coopération future entre les deux pays. La Suisse et la Mongolie réaffirment ainsi leurs liens et leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité, a indiqué dans un communiqué le Département fédéral de la défense.

La déclaration énumère des domaines thématiques susceptibles de donner lieu à une coopération approfondie à l'avenir: échange portant sur la démocratie et l'Etat de droit, engagement dans le cadre de l'ONU ou encore développement économique durable. La deuxième signature porte sur une déclaration d'intention visant à renforcer les institutions démocratiques en Mongolie.

Il s'agissait de la première visite présidentielle suisse dans ce pays. Après son séjour en Mongolie jusqu'à dimanche, Viola Amherd se rendra au Japon.

