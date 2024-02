Décisions de renvoi: hausse des départs de Suisse en 2023

L'an dernier, 5742 personnes frappées d'une décision de renvoi ont quitté la Suisse. Tant le nombre de retours vers les pays de provenance que celui des renvois Dublin vers d'autres pays européens ont augmenté par rapport à l'année précédente.

Le nombre d'exécutions de renvoi a ainsi augmenté de 19,6% sur un an, indique mardi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il s'agit principalement de requérants d'asile déboutés, qui n'ont pas reçu d'admission provisoire ou dont la procédure d'asile relève d'un autre Etat européen.

Le nombre de retours vers les pays de provenance a augmenté de 11,5%. Les transferts Dublin ont également grimpé de 28,3%, malgré la décision de l'Italie de ne plus reprendre, jusqu'à nouvel ordre, de requérants d'asile dans le cadre de ce système.

L’an dernier, 2023 personnes (35,2%) ont quitté la Suisse de leur propre gré et 3719 autres (64,8%) ont été rapatriées sous la contrainte. Les pays de destination les plus représentés sont l’Algérie (474 personnes), la Turquie (363) et la Géorgie (362).

