Décès du conseiller national UDC Alfred Heer à Zurich

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer, 63 ans, est décédé dans la nuit de jeudi ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer, 63 ans, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich. La police municipale de Zurich a confirmé à Keystone-ATS cette information parue dans la presse vendredi.

/ATS
 

