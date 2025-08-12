Décès de l'ancien conseiller d'Etat valaisan Bernard Bornet

L'ancien conseiller d'Etat valaisan Bernard Bornet est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'ancien conseiller d'Etat valaisan Bernard Bornet est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé dimanche sa famille sur les réseaux sociaux.Homme politique de premier plan dans son canton, le Nendard aura siégé au gouvernement cantonal de 1981 à 1997.

Bernard Bornet aura passé seize ans à la tête du département des travaux publics et de l'environnement. Membre du Parti démocrate-chrétien (PDC, devenu aujourd'hui Le Centre), il a présidé le Conseil d'Etat à trois reprises, soit en 1985-1986, en 1990-1991 et en 1995-1996.

Durant son mandat, Bernard Bornet se sera beaucoup engagé pour le désenclavement de son canton. Si son projet de percer un tunnel entre le Valais et Berne au Rawyl ne verra jamais le jour, le conseiller d'Etat aura pu inaugurer en 1988 le prolongement de l'autoroute A9 entre Riddes et Sion.

Au terme de ses quatre législatures au sein du gouvernement, Bernard Bornet avait quitté la politique, tout en restant très intéressé à l'actualité de son canton. Il n'en était pas moins demeuré actif en présidant la Fondation du patois, avec comme objectif de préserver la langue et la culture du francoprovençal en Valais.

/ATS
 

