Décès d'un homme de 82 ans à la suite d'un incendie en Valais

Un Neuchâtlois de 82 ans est décédé mercredi après un incendie qui s'était déclaré dimanche au rez-de-chaussée d'un immeuble à St-Pierre-de-Clages (VS). Evacués en raison de la fumée, les autres habitants ont pu rejoindre leur logement.

Le malheureux, grièvement blessé et en urgence vitale, avait été héliporté au CHUV. Quant à un autre habitant, incommodé par la fumée, il a pu rapidement sortir de l'hôpital de Sion, précise à Keystone-ATS Gaëtan Lation, porte-parole de la police cantonale valaisanne.

L'incendie a causé d'importants dégâts et les habitants de l'immeuble avaient été évacués et hébergés au centre de protection civile ou chez des amis. 'La plupart ont pu rejoindre leur domicile', indique la police, sans pouvoir être plus précise pour l'heure.

Le ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'incendie.

/ATS