Décès d'un enfant à Bienne: acquittement des accusés

Après l'accident mortel survenu dans la piscine couverte du Palais des Congrès de Bienne (BE) ...
Décès d'un enfant à Bienne: acquittement des accusés

Décès d'un enfant à Bienne: acquittement des accusés

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Après l'accident mortel survenu dans la piscine couverte du Palais des Congrès de Bienne (BE), le tribunal a acquitté jeudi l'enseignante, le maître-nageur et sa supérieure des accusations d'homicide par négligence. Une écolière de 8 ans y était décédée en 2021.

La fillette était en sortie avec sa classe à la piscine quand le drame s'est produit. Une enseignante, un stagiaire en fin de formation et une mère accompagnaient les 16 enfants.

La victime, qui ne savait pas nager et se rendait pour la première fois à la piscine, s'est retrouvée pour des raisons inconnues dans la partie profonde du bassin. Un baigneur l'a aperçue inanimée au fond du bassin et lui a porté secours. L'enfant est décédée le lendemain à l'hôpital.

'C'était un accident incroyablement tragique', a déclaré la présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland lors du verdict. C'était le pire qui puisse arriver à une famille, mais aussi le pire qui puisse arriver à un maître-nageur et à sa supérieure'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois

Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois

Suisse    Actualisé le 30.10.2025 - 15:55

Récolte de signatures: le PS et l'UDC contre un code de conduite

Récolte de signatures: le PS et l'UDC contre un code de conduite

Suisse    Actualisé le 30.10.2025 - 15:34

Des élus bourgeois demandent de combattre l'extrémisme violent

Des élus bourgeois demandent de combattre l'extrémisme violent

Suisse    Actualisé le 30.10.2025 - 15:30

Les salaires ont légèrement augmenté en 2025 en Suisse

Les salaires ont légèrement augmenté en 2025 en Suisse

Suisse    Actualisé le 30.10.2025 - 15:30

Articles les plus lus

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 29.10.2025 - 20:40

Des élus bourgeois demandent de combattre l'extrémisme violent

Des élus bourgeois demandent de combattre l'extrémisme violent

Suisse    Actualisé le 30.10.2025 - 15:30

Les salaires ont légèrement augmenté en 2025 en Suisse

Les salaires ont légèrement augmenté en 2025 en Suisse

Suisse    Actualisé le 30.10.2025 - 15:30

Récolte de signatures: le PS et l'UDC contre un code de conduite

Récolte de signatures: le PS et l'UDC contre un code de conduite

Suisse    Actualisé le 30.10.2025 - 15:34

Relations entre Berne et Pretoria saluées

Relations entre Berne et Pretoria saluées

Suisse    Actualisé le 29.10.2025 - 16:53

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 29.10.2025 - 20:40

Des élus bourgeois demandent de combattre l'extrémisme violent

Des élus bourgeois demandent de combattre l'extrémisme violent

Suisse    Actualisé le 30.10.2025 - 15:30

Les salaires ont légèrement augmenté en 2025 en Suisse

Les salaires ont légèrement augmenté en 2025 en Suisse

Suisse    Actualisé le 30.10.2025 - 15:30

Trottinette électrique saisie à Zurich: capable de filer à 110 km/h

Trottinette électrique saisie à Zurich: capable de filer à 110 km/h

Suisse    Actualisé le 29.10.2025 - 12:32

Zurich et Fribourg n’accueilleront pas d’enfants gazaouis

Zurich et Fribourg n’accueilleront pas d’enfants gazaouis

Suisse    Actualisé le 29.10.2025 - 16:51

Relations entre Berne et Pretoria saluées

Relations entre Berne et Pretoria saluées

Suisse    Actualisé le 29.10.2025 - 16:53

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 29.10.2025 - 20:40