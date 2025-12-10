Décès d'un détenu à Lausanne: enquête ouverte

Un homme détenu dans la zone carcérale de l'Hôtel de Police de Lausanne est décédé au CHUV ...
Décès d'un détenu à Lausanne: enquête ouverte

Décès d'un détenu à Lausanne: enquête ouverte

Photo: Un homme détenu à l'Hôtel de police de Lausanne est décédé au CHUV dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir passé plus d'un mois aux soins intensifs de l'hôpital. (image d'illustration)

Un homme détenu dans la zone carcérale de l'Hôtel de Police de Lausanne est décédé au CHUV dans la nuit de mardi à mercredi. Il y avait été transféré dans un état grave le 3 novembre. Une instruction pénale a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.

L'homme de 40 ans, de nationalité algérienne et sans domicile connu en Suisse, avait été transféré début novembre au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), avec un pronostic vital engagé. Un gardien 'aurait remarqué à 12h15 qu'il respirait dans sa cellule de manière anormale', explique le Ministère public mercredi dans un communiqué.

Placé aux soins intensifs depuis lors, son décès a été constaté mardi à 22h25. L'homme était détenu dans la zone carcérale de l'Hôtel de Police depuis la nuit du 18 au 19 octobre dernier, suite à un cambriolage d'un garage à St-Prex (VD).

'Les premiers examens externes réalisés durant le séjour hospitalier du prévenu n’ont révélé aucun signe de violence', précise le Ministère public. L’autopsie du corps du défunt a été ordonnée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:37

Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:31

Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:53

Cann-L à Lausanne: 1700 inscrits et bilan positif après deux ans

Cann-L à Lausanne: 1700 inscrits et bilan positif après deux ans

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 11:25

Articles les plus lus

Le Parlement s'oppose à la fin des adoptions internationales

Le Parlement s'oppose à la fin des adoptions internationales

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 10:41

Cann-L à Lausanne: 1700 inscrits et bilan positif après deux ans

Cann-L à Lausanne: 1700 inscrits et bilan positif après deux ans

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 11:25

Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:31

Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:53

Fribourg: dépenses indispensables définies faute de budget 2026

Fribourg: dépenses indispensables définies faute de budget 2026

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 10:28

Le Parlement s'oppose à la fin des adoptions internationales

Le Parlement s'oppose à la fin des adoptions internationales

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 10:41

Cann-L à Lausanne: 1700 inscrits et bilan positif après deux ans

Cann-L à Lausanne: 1700 inscrits et bilan positif après deux ans

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 11:25

Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:53