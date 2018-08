Décès d'un alpiniste à la Pointe Dufour en Valais

Un alpiniste a trouvé la mort mercredi en gravissant la Pointe Dufour, en Valais. L'individu a effectué une chute de plusieurs centaines de mètres, peu avant de parvenir au sommet, qui culmine à 4634 mètres.

Le corps de l'alpiniste a été retrouvé sur le Grenzgletscher, sur sol valaisan, a indiqué jeudi la police cantonale. Des investigations sont en cours pour établir l'identité de la victime, précise le communiqué.

L'individu ne possédait en effet aucune pièce de légitimation sur lui. Les raisons de la chute sont de même inconnues, en l'état. Le Ministère public a ouvert une enquête, ajoute la police cantonale valaisanne.

Les secours ont nécessité l'engagement de la police, d'un hélicoptère d'Air Zermatt et d'une colonne de Zermatt (VS). Pour mémoire, la Pointe Dufour constitue le plus haut sommet de Suisse et le deuxième des Alpes, derrière le Mont-Blanc.

/ATS