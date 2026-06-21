Début du sommet du Bürgenstock (NW) entre Washington et Téhéran

Le 'sommet du lac des Quatre-Cantons' entre Etats-Unis et Iran a démarré dimanche au Bürgenstock (NW). Le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf sont présents, comme les Premiers ministres du Qatar et du Pakistan.

Les Etats-Unis et l'Iran ont entamé en milieu d'après-midi un format quadrilatéral avec ces médiateurs, a constaté Keystone-ATS. La réunion doit lancer deux mois de négociations après le protocole d'accord signé mercredi par les deux pays pour mettre un terme au conflit au Moyen-Orient.

En ouverture du sommet, le vice-président américain JD Vance a salué une 'rencontre historique' avec l'Iran et a appelé à 'tourner une nouvelle page' au Moyen-Orient.

L'objectif est d'aboutir à un arrangement final, notamment sur le nucléaire iranien et la levée des sanctions et du gel des avoirs de l'Iran. La réunion avait été reportée vendredi après des tirs israéliens au Liban. Téhéran a répété dimanche vouloir des garanties pour ce pays avant de négocier avec Washington.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré ce matin son homologue iranien Abbas Araghchi ainsi que le vice-président américain. Jusqu'à 2000 militaires et policiers sécurisent le site.

/ATS