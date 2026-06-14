Début de la manifestation contre le G7 à Genève

A Genève, plusieurs milliers de personnes ont rejoint dimanche la manifestation contre le sommet ...
Début de la manifestation contre le G7 à Genève

Début de la manifestation contre le G7 à Genève

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

A Genève, plusieurs milliers de personnes ont rejoint dimanche la manifestation contre le sommet du G7, qui s'ouvre lundi à Evian. Le cortège, sous haute sécurité, a quitté le parc Mon Repos peu avant 15h15.

Les manifestants se sont réunis à l'appel de la coalition No G7, qui rassemble une soixantaine d'organisations. Le cortège défile derrière la banderole 'Riposte anti-fasciste, anti-impérialiste, no G7'. Suivent différents blocs: féministe, pro-palestinien, révolutionnaire, kurde ou encore syndical.

Le tracé, limité à la rive droite de la rade, doit passer par les quais et remonter la rue des Alpes pour éviter la proximité du pont du Mont-Blanc. Il empruntera ensuite la rue de la Servette, l'avenue Giuseppe-Motta et la place des Nations pour revenir au point de départ. Le rassemblement devra être dissous à 22h30.

/ATS
 

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