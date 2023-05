Débordements à Zurich: 19 arrestations, deux blessés dont un grave

Un jour après les débordements du 1er Mai à Zurich, la police a livré son bilan mardi: 19 interpellations, plus de 400 interdictions de périmètre et deux manifestants blessés, dont un homme grièvement touché au visage.

On ignore pour l'instant comment ce dernier a été blessé. Une enquête doit permettre de l'établir, indique la police municipale de Zurich. L'autre manifestant accidenté s'est blessé à une main en escaladant une haie grillagée.

Parmi les 19 personnes emmenées au poste de police, on compte douze hommes et sept femmes. Neuf personnes ont entre 18 et 25 ans, les autres ont plus de 26 ans, à l'exception d'un adolescent de 16 ans. Seize de ces 19 personnes sont suisses. Les trois autres sont de nationalité allemande, slovène et turque.

Une personne en détention

L'une des personnes interpellées a été remise au Ministère public pour violence et menace contre les autorités et des représentants de l'Etat. Les autres ont été relâchées. Elles sont soupçonnées de violence et menace contre des représentants de l'Etat, émeute, agression, empêchement d'accomplir un acte officiel, dommage à la propriété et violation de l'interdiction de se masquer le visage.

Lors d'un contrôle dans le quartier de la Langstrasse, la police a trouvé un important volume de matériel de manifestation et de dissimulation du visage. Samedi déjà, elle avait arrêté un homme de 24 ans qui transportait 250 engins pyrotechniques.

Manif non autorisée tuée dans l'oeuf

Lundi après-midi, la police de la ville a empêché la tenue d'une manifestation non autorisée. Elle a notamment fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes, alors que des membres du black bloc d'extrême gauche jetaient des objets et des engins pyrotechniques sur les policiers.

La manifestation officielle du 1er Mai avait eu lieu en fin de matinée. Dans ce cadre, la police n'a pas pu empêcher un groupe d'extrémistes de commettre des déprédations sur des vitrines de magasins et des façades de filiales bancaires. Une intervention des policiers aurait été disproportionnée et aurait pu mettre en danger des participants à la manifestation pacifique, a expliqué la police municipale.

Polémique face aux violences d'extrême gauche

A Bâle toutefois, la police a empêché la tenue du cortège officiel du 1er Mai en raison de la présence d'un groupe d'activistes masqués d'extrême gauche. Les organisateurs de la manifestation ont refusé de faire passer le cortège par un autre itinéraire. Ils ont même fait déplacer sur le lieu du blocage les festivités prévues dans le quartier du Petit-Bâle.

Après une décennie sans incident grave lors de manifestations, les plus grandes villes alémaniques se trouvent à nouveau confrontées à la violence d'extrême gauche, depuis quelques mois, dans le cadre de cortèges non autorisés. La polémique agite la politique locale. A Zurich, la droite ultraminoritaire accuse les autorités de laxisme.

