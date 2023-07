De violences à Lausanne en écho à la situation en France

Plus d'une centaine de jeunes se sont rassemblés samedi soir au centre-ville de Lausanne, en écho aux émeutes en France, et ont provoqué des déprédations à des commerces, a indiqué la police municipale de Lausanne. Sept personnes ont été arrêtées.

Plusieurs vitrines de magasins ont été brisées notamment dans le quartier du Flon et à la rue de Genève, a précisé la police dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche. La porte d'entrée d'une grande enseigne a été brisée.

Une cinquantaine d'agents de la police municipale de Lausanne, de la police cantonale vaudoise et d'autres polices communales ont été déployés. Ils ont dispersé à plusieurs reprises des jeunes encagoulés qui leur jetaient des pavés. Un cocktail Molotov a même été lancé contre des policiers. Aucun agent n'a été blessé, précise le communiqué.

Les sept personnes interpellées ont été conduites à l'Hôtel de police, ajoute le texte. Il s'agit de six mineurs, trois adolescentes d'origine portugaise, somalienne et bosniaque, âgées de 15 et 16 ans, de trois ressortissants suisse, géorgien et serbe de 15 à 17 ans, ainsi que d'un Suisse de 24 ans.

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Lausanne, sous la conduite du ministère public du canton de Vaud.

/ATS