De la poussière du Sahara sur la fumée des incendies canadiens

A la fumée des incendies de forêt en provenance du Canada est venu s'ajouter depuis jeudi soir un épisode de poussières fines du Sahara. La visibilité est réduite en Suisse, a indiqué MétéoSuisse sur X.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) a publié vendredi sur cette plateforme plusieurs images typiques de ce phénomène. Lorsque la poussière du Sahara est en suspension dans l'air, elle réfléchit et diffuse une partie de la lumière du soleil.

Le ciel prend une couleur jaunâtre et les levers et couchers de soleil sont plus spectaculaires. En outre, la poussière entraîne une augmentation de la concentration de particules fines dans l'air.

Entre-temps toutefois, la qualité de l'air s'est améliorée par rapport au milieu de la semaine, lorsque la fumée en provenance du Canada a pollué l'air. A Zurich, la concentration de particules dites PM2,5 était de 29 microgrammes vendredi matin, comme l'indique le site Internet de l'entreprise IQAir. La valeur limite légale moyenne journalière est de 50 microgrammes par mètre cube d'air.

Selon le site poussieres-fines.ch, les concentrations étaient vendredi matin aux alentours de 25 microgrammes/m3 sur le Plateau, moins en altitude. Elles étaient légèrement plus élevées en Valais, au Tessin et dans les agglomérations, mais sans dépasser la valeur limite.

De la fumée en provenance du Canada a troublé l'air en Suisse cette semaine. Certaines stations de mesure affichaient mercredi des valeurs considérées comme malsaines. Les valeurs limites ont été dépassées en de nombreux endroits.

Le Sahara est la plus grande source de poussières minérales, libérant entre 60 et 200 millions de tonnes de poussières par an. Alors que les plus grosses particules retombent rapidement au sol, les plus petites peuvent être transportées sur des milliers de kilomètres et atteindre toute l'Europe.

/ATS