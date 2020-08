De fortes pluies provoquent les premières inondations au Tessin. Près de 140 millimètres de pluie ont été enregistrés dans certaines régions de ce canton samedi matin.

Samedi matin, près de 141 millimètres de pluie sont tombés sur la plaine de Magadino, et 126 mm à Lugano, selon SRF Meteo. Les premières inondations et glissements de terrain se sont déjà produits vendredi dans ce canton, près de Gandria sur le lac de Lugano, au nord de Bellinzone et près de Madonna di Ponte.

Beaucoup de pluie s'est également abattue sur les Grisons, comme à Soglio (108 mm). Une chute de pierres sur la route entre Ilanz et Trun a été signalée.

La région sud-ouest du Valais n'est pas non plus épargnée. Au lac d’Emosson, un total de 93 millimètres de pluie a été mesuré samedi matin.

/ATS