Davantage de cigognes passent l'hiver en Suisse

Toutes les cigognes basées en Suisse ne migrent pas l'hiver venu: un peu moins de la moitié a choisi cette année de rester sur place. Du lac de Constance au lac Léman, la société Cigogne Suisse a recensé 1041 cigognes à l'occasion du neuvième recensement hivernal.

Malgré des températures négatives, de nombreux bénévoles étaient au rendez-vous le 4 janvier jusqu'au crépuscule pour compter les cigognes, a indiqué samedi Cigogne Suisse à Keystone-ATS. Le sol parfois encore légèrement enneigé rendait les cigognes peu visibles.

Selon les chiffres de Cigogne Suisse, 48,1% de la population de couples nicheurs hivernent cette année en Suisse. L'hiver précédent, 912 cigognes sont restées dans le pays, soit 47,5% de la population de cigognes d'alors. Un pic a été recensé durant l'hiver 2020/2021, lorsque plus de la moitié des cigognes ont passé la saison froide en Suisse.

En Suisse romande, 21 cigognes ont été signalées à Bernex (GE), Cossonay (VD), Grandcour (VD) et Groy (VD). A Sugiez (FR) et dans les environs, 157 cigognes ont été recensées, dont 130 sur une installation de compostage. Ce groupe passe probablement ses nuits dans le nouveau dortoir de Charmey (FR), où jusqu'à plus de 100 cigognes se retrouvent chaque nuit depuis la mi-décembre.

Disparue il y a 75 ans

Les oiseaux migrent généralement à l'arrivée de l'hiver vers des contrées plus clémentes, car la nourriture se fait rare quand les températures tombent sous zéro. Mais faute de neige ou de glace sur les cours d'eau pendant plusieurs jours ou semaines dans de nombreuses régions, elles trouvent désormais suffisamment d'escargots, de vers, de souris et de petits poissons même en hiver. Elles peuvent ainsi s'épargner un voyage épuisant en Afrique.

La présence de cigognes en Suisse aujourd'hui ne va pas de soi. Dans la première moitié du 20e siècle, leurs populations se sont effondrées dans de nombreuses régions, y compris en Suisse. La correction des rivières et l'assèchement des zones humides ont privé ces échassiers de leur habitat. En 1950, la cigogne blanche a finalement été considérée comme disparue en Suisse.

Peu après leur extinction, les premiers projets de réintroduction ont vu le jour. Après des débuts hésitants, la population de cigognes en Suisse connaît depuis 2010 une croissance impressionnante: chaque année, environ 10% de cigognes en plus nichent en Suisse. En 2024, Cigogne Suisse a compté pour la première fois plus de mille couples de cigognes blanches nichant en Suisse, soit 1081.

/ATS