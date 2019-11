Danger d'inondation ou d'avalanche au Sud des Alpes

Les précipitations qui ne devraient pas cesser au sud des Alpes avant lundi matin créent des situations à risques. Le danger d'inondation ou d'avalanche est marqué par endroits.

Les précipitations mesurées par Meteonews au Tessin et dans les vallées méridionales du Haut-Valais depuis vendredi sont 'énormes', selon l'institut. Elles sont comprises entre 80 et 200 litres de pluie par mètre carré localement.

En altitude, au-delà de 1400 à 1800 m, selon les endroits, la pluie est devenue neige. De 20 à 120 cm d'or blanc sont tombés entre vendredi et dimanche matin sur le versant sud des Alpes, précise Meteosuisse. Dans les vallées de montagne du Tessin, le danger d'avalanche est même marqué (degré 4).

Record

Le record a été mesuré dans les Centovalli et à la station de mesure de Robiei (TI), à près de 1900 m d'altitude sur le versant sud du Simplon, où 212 l/m2 ont été mesurés. C'est exactement ce qu'il tombe généralement durant tout le mois de novembre à cet endroit. Cette année, les valeurs cumulées atteignent ce mois 570 l/m2 déjà.

La situation ne devait pas se détendre dans la nuit de dimanche à lundi, au contraire, renforçant d'autant le danger d'avalanches. Dans les régions allant de la vallée de Saas jusqu'au Tessin et au sud et au centre des Grisons, en passant par le Simplon et le Gothard, la couche de neige est déjà de deux à sept fois plus épaisse que la moyenne.

Ce n'est que lundi dans la matinée que les météorologues annoncent la fin des précipitations. Mais pas celle du danger d'avalanches.

Pont fermé

En plaine au Tessin les précipitations n'ont pas cessé depuis vendredi. Ainsi le niveau du lac de Lugano a augmenté de plus de 25 centimètres, ce qui correspond à un degré de danger 3, indique à Keystone-ATS Andrea Salvetti, directeur adjoint de l'Office des cours d'eau du canton du Tessin. Ce niveau signifie un risque considérable d'inondation.

La rivière Tresa, qui coule entre le lac Majeur et le lac de Lugano et sépare la Suisse de l'Italie, a par ailleurs un débit beaucoup plus fort qu'à l'accoutumée. Dimanche matin, le cours d'eau était classé à un degré de danger 4 (fort risque d'inondation).

Selon le portail en ligne italien Varesenews, un pont a été fermé entre Luino et Germignaga, en Italie. Le niveau de la Tresa est monté de quelques centimètres, mais n'a pas encore touché la partie inférieure du pont.

