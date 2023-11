Danger d'avalanche au-dessus de 2200 mètres

Les précipitations abondantes de ces derniers jours ont augmenté le risque d'avalanche en montagne. Lundi, le danger était de 4 sur une échelle de 5 dans les Alpes valaisannes, au-dessus de 2200 mètres, selon le portail de la Confédération sur les dangers naturels.

Les zones concernées vont du Val d'Illiez, dans le Bas Valais, jusqu'aux Alpes situées entre Naters, dans le Haut Valais, et Interlaken (BE). Le danger est décrit comme 'fort' (4) en raison des chutes de neige fraîche. Des avalanches spontanées et souvent très grandes sont probables.

Plus bas en altitude, le danger de pluie est aussi 'fort', soit classé 4 sur 5. Le portail des dangers cite le risque de montée forte et rapide des eaux des ruisseaux et des lacs, des glissements de terrain sur les versants raides et des inondations de sous-sol.

Les régions à risque sont Aigle, Bex et Monthey dans le Chablais, la Vallée du Trient et Vouvry, le Pays d'en Haut et le Val Ferret.

/ATS