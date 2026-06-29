Critiques à l'égard de la surpopulation carcérale en Suisse

La surpopulation carcérale en Suisse porte atteinte aux droits fondamentaux des détenus, selon ...
Critiques à l'égard de la surpopulation carcérale en Suisse

Critiques à l'égard de la surpopulation carcérale en Suisse

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La surpopulation carcérale en Suisse porte atteinte aux droits fondamentaux des détenus, selon la Commission nationale de prévention de la torture. Créer de nouvelles places de détention ne suffit pas, il faut une stratégie globale pour réduire le nombre d'incarcérés.

Dans son rapport d'activité 2025 publié lundi, la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) critique les conditions de détention. Les taux d'occupation sont élevés dans différents établissements de Suisse.

Cette surpopulation carcérale restreint davantage la vie privée des personnes détenues, augmente le risque de violence, réduit les possibilités d'activité physique et d'occupations ainsi que détériore la qualité des soins de santé, énumère la CNPT. Cela impacte les buts de prévention de la récidive et de réinsertion sociale.

En raison de la surpopulation carcérale, les ressources sont aussi mises à rude épreuve, ce qui touche les conditions de travail du personnel. La CNPT a visité l'an dernier 26 établissements.

Elle s'est aussi penchée sur les centres fédéraux d'asile.

/ATS
 

Actualités suivantes

Canicule: plusieurs stations pourraient battre leur record de durée

Canicule: plusieurs stations pourraient battre leur record de durée

Suisse    Actualisé le 29.06.2026 - 09:35

Canicule: les températures devraient descendre à partir de lundi

Canicule: les températures devraient descendre à partir de lundi

Suisse    Actualisé le 28.06.2026 - 12:24

La Suisse a versé de manière anticipée 500 millions pour les F-35

La Suisse a versé de manière anticipée 500 millions pour les F-35

Suisse    Actualisé le 28.06.2026 - 07:00

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 18:20

Articles les plus lus

Lausanne: des milliers de personnes pour la Pride romande

Lausanne: des milliers de personnes pour la Pride romande

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 16:49

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 18:20

La Suisse a versé de manière anticipée 500 millions pour les F-35

La Suisse a versé de manière anticipée 500 millions pour les F-35

Suisse    Actualisé le 28.06.2026 - 07:00

Canicule: les températures devraient descendre à partir de lundi

Canicule: les températures devraient descendre à partir de lundi

Suisse    Actualisé le 28.06.2026 - 12:24

Neuchâtel bat son record absolu de chaleur

Neuchâtel bat son record absolu de chaleur

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 16:03

Lausanne: des milliers de personnes pour la Pride romande

Lausanne: des milliers de personnes pour la Pride romande

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 16:49

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 18:20

La Suisse a versé de manière anticipée 500 millions pour les F-35

La Suisse a versé de manière anticipée 500 millions pour les F-35

Suisse    Actualisé le 28.06.2026 - 07:00

Le PLR veut construire la Suisse de demain

Le PLR veut construire la Suisse de demain

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 11:24

Le PLR approuve la révision de la loi sur le matériel de guerre

Le PLR approuve la révision de la loi sur le matériel de guerre

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 14:28

Neuchâtel bat son record absolu de chaleur

Neuchâtel bat son record absolu de chaleur

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 16:03

Lausanne: des milliers de personnes pour la Pride romande

Lausanne: des milliers de personnes pour la Pride romande

Suisse    Actualisé le 27.06.2026 - 16:49