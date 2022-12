Crédit à Fribourg pour assainir le bâtiment de chimie de l'Uni

Les députés fribourgeois ont voté mercredi un décret portant sur un crédit d’études de 8,4 millions de francs en vue de l’assainissement du bâtiment de chimie de l’Université de Fribourg. L'ensemble du projet est évalué en l'état à plus de 67 millions.

Le décret a été accepté par 79 voix contre 13 et 5 abstentions, après un débat nourri. Le département de chimie de l’université a un urgent besoin d’assainir ses infrastructures, ont insisté le député centriste Bernhard Altermatt, rapporteur de la commission ad hoc, et le conseiller d'Etat Jean-François Steiert, chargé des constructions.

Sa collègue Sylvie Bonvin-Sansonnens, en charge de la formation, a évoqué un 'état déplorable'. 'L'assainissement est le seul moyen d'agir'. Une demande de renvoi, formulée déjà par deux membres de la commission, a été repoussée, avec l'idée d'évaluer le coût d'une nouvelle construction et l'édification d'un bâtiment provisoire.

L’état du bâtiment s’est dégradé progressivement et sa vétusté est aujourd’hui manifeste, a écrit le gouvernement dans son message. 'En particulier, des pannes et des dysfonctionnements de plus en plus nombreux du système de ventilation sont l’objet de préoccupation courante, voire quotidienne.'

Sous pression

Bernhard Altermatt a encore déploré le peu de temps pour traiter le dossier. Un regret partagé par le député PLR Claude Brodard, président de la commission des finances et de gestion. Au-delà, plusieurs élus ont dénoncé le laisser-aller, à l'instar d'Antoinette de Weck (PLR) et de Grégoire Kubski (PS).

Dans le détail, le crédit avalisé par les députés comprend 500'000 francs pour la 'procédure de choix des mandataires, 1,05 million pour la phase d’études d’avant-projet, 3,2 millions pour le projet de l’ouvrage, la demande d’autorisation pour 450'000 francs et, enfin, 2,83 millions pour la phase d’appel d’offres.

Le montant de 8,4 millions de francs doit permettre de financer les phases d’études jusqu’à l’obtention du permis de construire et la phase d’appel d’offres. La procédure, accompagnée d’un concours pour la partie architecturale, assurera la réalisation d'un vaste projet devisé pour l'heure à plus de 67 millions.

Les travaux sont prévus entre l’automne 2025 et fin 2028. Le Grand Conseil devrait se prononcer sur un crédit d’engagement au printemps 2025. Compte tenu de l’ampleur de l'investissement à la charge du canton, il sera très probablement soumis au référendum financier obligatoire et fera donc l’objet d’une votation populaire.

Désamiantage

Le bâtiment de chimie a été mis en service 1974. Il comprend un immeuble de cinq étages et un auditorium adjacent. Il totalise 1000 m2 de surface de bureaux, 4000 m2 de laboratoire et 900 m2 de dépôts complémentaires aux laboratoires. A part des travaux de maintenance, le bâtiment n’a pas connu de grande rénovation.

Des études complémentaires ont décelé la présence d’amiante. En mai 2021, le Conseil d’Etat a octroyé un crédit de 1,9 million de francs pour effectuer des travaux de désamiantage, lancés en août 2022, histoire de prolonger l'exploitation du bâtiment jusqu'en 2025.

En dix ans, le nombre d’étudiants de la Faculté des sciences et de médecine de l’Université de Fribourg a fortement crû, passant de 1900 en 2012 à plus de 2400 l'an dernier. Aujourd’hui, les étudiants de la faculté représentent 23% des effectifs de l’institution.

/ATS