Création d'un mémorial en souvenir des victimes du nazisme

Un mémorial en souvenir des victimes du national-socialisme verra le jour en ville de Berne. Le Conseil fédéral a débloqué mercredi 2,5 millions de francs à cet effet.

Suivant la volonté du Parlement, le gouvernement s'investit pour perpétuer le souvenir des six millions de Juifs assassinés et de toutes les autres victimes de l'Holocauste et des persécutions nazies. Une mission d'autant plus importante vu que le nombre de survivants et de témoins de cette époque ne cesse de diminuer et que l'on observe une recrudescence de l'antisémitisme et des discours relativisant la Shoah, note le Conseil fédéral.

La Confédération et la ville de Berne entendent ainsi envoyer un signal important contre le génocide, l’antisémitisme et le racisme et pour la démocratie, l’Etat de droit, la liberté et les droits individuels fondamentaux. Le mémorial comportera aussi des éléments d'information, ce qui favorisera en outre les échanges et les débats.

La Confédération participe à la conception du projet, à l’appel d’offres public et à la réalisation du mémorial. La ville de Berne sera responsable de l'entretien du mémorial.

D'ici cet été, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) doit rédiger un accord de coopération avec cette dernière. Il mobilisera ses propres ressources pour réaliser ce projet d'importance nationale et de rayonnement international.

Par ailleurs, le Conseil fédéral, en collaboration avec le canton de Saint-Gall, soutient également la planification et la réalisation d'un lieu de médiation et de mise en réseau transfrontalier national. D'ici la fin de l'année, le DFAE doit proposer des options pour un cofinancement d'un projet national à Saint-Gall.

