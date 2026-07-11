Crans-Montana: milliers de signatures contre le choix des Moretti

Récemment constituée, l'association des familles italiennes de survivants du drame de Crans-Montana se mobilise contre Jacques et Jessica Moretti. Elle veut lutter contre leur volonté de rouvrir leurs deux autres établissements publics, sur le Haut-Plateau.

L'association a choisi de lancer une pétition en ligne contre la réouverture des deux autres établissements des époux Moretti, l'un situé à Crans-Montana, l'autre dans la commune voisine de Lens. A ce jour, près de 48'000 personnes y ont adhéré.

Selon les avocats des époux Moretti - Mes Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod -, cette réouverture pourrait potentiellement servir à indemniser les victimes. 'Nous nous opposons à la réouverture de ces locaux, tant que les enquêtes sont en cours, car nous considérons la sécurité publique comme une priorité', a expliqué, samedi, l'association italienne à Keystone-ATS.

'Nous ne demandons pas à la justice de condamner qui que ce soit avant son jugement', précise la pétition en ligne. 'Mais la décence, aussi, est un principe.'

/ATS