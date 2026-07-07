Crans-Montana: l'avocat Paolo Bernasconi va défendre la Lombardie

La Région Lombardie a choisi, lundi, d'envoyer à la justice valaisanne, une requête en constitution ...
Crans-Montana: l'avocat Paolo Bernasconi va défendre la Lombardie

Crans-Montana: l'avocat Paolo Bernasconi va défendre la Lombardie

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La Région Lombardie a choisi, lundi, d'envoyer à la justice valaisanne, une requête en constitution de partie civile dans la procédure pénale ouverte à la suite de l'incendie de Crans-Montana. Sa défense juridique a été confiée à l'avocat tessinois Paolo Bernasconi.

'Jusque-là, j'avais refusé, à plusieurs reprises, de représenter des familles de victimes, estimant que c'était davantage à mes confrères valaisans et romands de les défendre, notamment pour limiter les coûts', a expliqué mardi à Keystone-ATS, Paolo Bernasconi.

'Après avoir apporté une aide d'urgence considérable, la Région Lombardie mérite une représentation juridique lui permettant de préserver non seulement ses intérêts financiers, mais aussi ses intérêts institutionnels, au-delà du cadre de la procédure pénale elle-même', poursuit le Luganais pour expliquer son choix d'avoir répondu favorablement à la sollicitation lombarde.

'Par son action, la Région Lombardie cherche à pouvoir accéder au dossier et potentiellement à participer directement à la procédure pénale', conclut-il.

/ATS
 

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