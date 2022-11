Covid: plus de 30% de la population n'est pas vaccinée à ce jour

Un mois après le début de la campagne de vaccination pour un deuxième rappel contre le Covid, environ 6% de la population a répondu à l'invitation. L'OFSP annonce que 376'000 personnes ont été vaccinées depuis le 10 octobre, dont 344'000 avec un 'deuxième booster'.

Si l'on tient compte des deuxièmes rappels administrés précédemment, 535'000 personnes ont reçu ce 'deuxième booster' à ce jour en Suisse et au Liechtenstein, indique mardi L'Office fédéral de la santé publique (OSFP), confirmant une information de la radio SRF.

Plus de 30% de la population suisse n'a reçu à ce jour aucune injection. L'Office fédéral de la santé publique (OSFP) précise en effet que le taux des personnes ayant reçu au moins une dose atteint 69,7%.

Sur les six derniers mois, pas plus de 8% de la population a tendu le bras. Ce taux atteint 23,4% chez les plus de 65 ans. La part des 'rappels' dans ce pourcentage n'est pas précisée. A noter que neuf seniors sur dix (plus de 65 ans) sont vaccinés.

'Une certaine lassitude'

L'OFSP estime que la demande de vaccination a été 'plutôt timide' ces dernières semaines, une réserve qu'il attribue notamment aux absences dues aux vacances d'automne, dans une réponse à Keystone-ATS.

L'OFSP reconnaît aussi une 'certaine lassitude' à l'égard de la vaccination, ainsi qu'un changement dans la perception des dangers liés au Covid-19. Certaines personnes attendraient en outre de pouvoir profiter du vaccin de Pfizer contre le variant Omicron, actuellement disponible dans les cantons. En attendant, vu la faible demande, le canton de Lucerne fermera trois centres de vaccination d'ici la fin du mois.

L'OFSP insiste sur la nécessité de mettre l'accent sur les personnes à risques, les plus susceptibles de subir des complications.

/ATS