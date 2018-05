Coup de force des roses-verts zurichois contre Filippo Leutenegger

La majorité rose-verte de Zurich dépossède l'ex-conseiller national Filippo Leutenegger (PLR) du dicastère municipal des travaux publics. La nouvelle répartition des départements permet à la gauche de prendre le contrôle du dossier de la mobilité douce.

Face aux médias convoqués mercredi par la municipalité in corpore, le remuant libéral-radical n'a pas hésité à parler de 'confiance mise à mal' au sein de l'exécutif. Dans un système de consensus, il aurait été important de maintenir un magistrat bourgeois dans le département qu'il occupe, selon lui. Son éviction est purement 'idéologique', a-t-il déploré tout en assurant respecter la décision.

Bloquages et tensions étaient survenus durant la législature écoulée entre Filippo Leutenegger et la majorité de centre-gauche au parlement au sujet de la mise en oeuvre du futur réseau de pistes et rues cyclables. Par ailleurs, le dicastère de l'ancien homme de télévision a été secoué par une affaire de caisse noire à la voirie. Il n'était toutefois pas encore en poste lors des faits incriminés.

Changement à la sécurité

Filippo Leutenegger va reprendre le dicastère des écoles et du sport, moins prestigieux. Autre déçu de la journée, Richard Wolff (gauche alternative, AL) va devoir quitter son dicastère de la sécurité. En cours de législature, il avait déjà dû céder le dossier de l'occupation du Koch-Areal par des squatteurs à l'un de ses collègues, ses fils faisant partie des squatteurs.

Ce conflit d'intérêts a incité la municipalité à replacer le représentant de la gauche alternative aux travaux publics, à la place de Filippo Leutenegger. A son entrée à l'exécutif, cet urbaniste avait été placé contre son gré à la tête de la police. Mercredi, Richard Wolff n'a pourtant pas caché sa tristesse de devoir quitter un dicastère auquel il s'est attaché.

La maire de Zurich Corine Mauch a admis que la répartition des neuf départements avait été 'difficile' tout en déclarant que 'la solution trouvée est la bonne'.

La police en mains vertes

Parmi les nouveaux élus, la criminologue verte Karin Rykart reprend le département de la sécurité. Le Vert'libéral Andreas Hauri dirigera le département de la santé et de l'environnement. Michael Baumer (PLR) s'installera aux commandes des services industriels qui restent ainsi en mains libérales-radicales.

Raphael Golta (PS), André Odermatt (PS) et Daniel Leupi (Verts) gardent chacun leur dicastère. Ils dirigent respectivement les affaires sociales, les constructions et les finances.

La municipalité de la ville de Zurich est composée de trois socialistes, deux Verts, deux libéraux-radicaux, un Vert'libéral et d'un représentant de la gauche alternative.

