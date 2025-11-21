Coup d'envoi du Concours d'armée 2025, 73 patrouilles en lice

A 08h00 vendredi, pas moins de 73 patrouilles militaires se sont dispersées depuis Lavey (VD) ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

A 08h00 vendredi, pas moins de 73 patrouilles militaires se sont dispersées depuis Lavey (VD) dans tout le Chablais, dans le cadre du Concours d'armée (CA) 2025 qui se tient du 20 au 23 novembre. Objectif de l'événement: entraîner les capacités de défense du pays.

Les participants, tous volontaires, étaient un peu moins de 300 sur la ligne de départ au moment du coup de canon officiel. Sous les flocons, munis de leur vélo et de leur matériel vert militaire, les 73 groupes de quatre se sont lancés dans un concours qui allie conditions météorologiques extrêmes, défis logistiques et compétences tactiques.

Mission pour les patrouilleurs: travailler 'la résilience', a expliqué lors de la journée des médias Raynald Droz, Commandant de la division territoriale 1. Cette dernière dirige l'événement, qui se déroule en trois jours et trois phases.

Le CA est ouvert à tout militaire de l'armée suisse astreint au service. Il s'inspire de l'ancien concours Swiss Raid Commando, interrompu pour des raisons financières et dont la dernière édition remonte à 2009.

/ATS
 

