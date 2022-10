Corruption électorale: Alle décide de reporter les élections

La commune d’Alle (JU) a décidé de reporter les élections communales, qui devaient avoir lieu le 23 octobre, à la suite de l’ouverture d’une procédure pénale pour corruption électorale et captation de suffrages. Les cinq autres communes maintiennent le scrutin.

'Au vu de la situation particulière dans la commune d’Alle, marquée par un climat suspicieux et par la volonté de certains candidats aux élections communales de se retirer de la course, le Conseil communal a décidé unanimement d’annuler le scrutin du 23 octobre et de le reporter. Le but de ce report est avant tout d’apaiser le climat, de rétablir la confiance et de repartir sur des bases plus saines', a indiqué mercredi le canton du Jura.

L’autorité communale communiquera prochainement sur les modalités du report. 'Les autorités cantonales et communales condamnent et regrettent ces actes illégaux qui minent la confiance envers le système électoral et les autorités. De telles pratiques doivent appartenir à un passé révolu', ont-elles expliqué.

A la suite des recommandations des services de l’Etat, les conseils communaux de La Baroche, Coeuve, Cornol, Courgenay et Porrentruy ont décidé de maintenir les scrutins au 23 octobre. 'Selon la situation juridique connue, procéder à une annulation et à un report des scrutins dans ces communes n’aurait pas été proportionné', peut-on lire dans le communiqué.

/ATS