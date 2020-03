Coronavirus: plus de 2300 personnes positives en Suisse

Le nombre de cas de COVID-19 en Suisse et au Liechtenstein continue d'augmenter rapidement. Durant la conférence de presse du Conseil fédéral, le responsable de la division maladies transmissibles à l'OFSP, Daniel Koch, a fait état lundi de plus de 2300 cas.

'Actuellement, 1680 cas ont été confirmés, 167 sont encore en cours d’analyse après un premier résultat positif. Environ 480 déclarations n’ont pas encore été saisies', a écrit lundi soir l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué, qui fait état de 14 décès jusqu'ici. Keystone-ATS a pour sa part recensé au moins 19 victimes dans le pays jusqu'à lundi à la mi-journée.

L'OFSP estime donc le nombre de cas à plus de 2300. Tous les cantons et la principauté du Liechtenstein sont désormais concernés. Dimanche, l'OFSP avait annoncé le chiffre de plus de 2200 testés positifs, ce qui avait constitué un bond de 800 en un jour.

L'OFSP précise qu''en raison de la saisie en cours de nombreux cas positifs déclarés', il renonce à une présentation détaillée des données. La Confédération ajoute que les chiffres du jour se basent sur les déclarations que l’OFSP a reçues 'jusqu’à ce matin'. Ils peuvent ainsi diverger de ceux communiqués par les cantons.

/ATS