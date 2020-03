Coronavirus: le canton de Bâle-Campagne proclame l'état d'urgence

Le gouvernement du canton de Bâle-Campagne a proclamé dimanche l'état d'urgence, en raison de l'épidémie de coronavirus. Les restaurants, hôtels, cinémas et centres sportifs seront fermés.

Tous les événements publics et privés de plus de 50 personnes sont en outre interdits à partir de lundi à 06h00, a annoncé dimanche le gouvernement bâlois devant les médias. Ce dernier a précisé que tous les établissements ne fournissant pas des services de base seront fermés.

Compte tenu de la propagation rapide du coronavirus, le Conseil d'Etat s'est dit obligé de prendre des mesures supplémentaires pour ralentir autant que possible l'augmentation du nombre de cas. Afin de garantir les soins, le site de Bruderholz, à la frontière avec le canton voisin de Bâle-Ville, a été déclaré 'hôpital de référence Covid-19', a indiqué le directeur du département de la santé Thomas Weber (UDC).

Des centres supplémentaires pour les tests au coronavirus vont par ailleurs être mis en place dans les communes de Münchenstein et de Lausen. Les personnes susceptibles d'avoir été infectées ne seront plus testées dans les cabinets médicaux et les services d'urgence du canton.

/ATS