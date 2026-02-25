Contribution de 50'000 francs aux blessés et proches des victimes

La Confédération versera une contribution de solidarité unique de 50'000 francs à tous les ...
La Confédération versera une contribution de solidarité unique de 50'000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral a transmis mercredi son message au Parlement, qui se prononcera en mars.

/ATS
 

