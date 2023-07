Contre-projet à l'initiative « Sauvons le Mormont »

Le Conseil d'Etat vaudois propose un contre-projet direct à l'initiative 'Sauvons le Mormont'. Il souhaite protéger la colline dans la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager, et non pas via la Constitution vaudoise comme le réclament les initiants.

Avec son contre-projet, le gouvernement souhaite néanmoins agir sur la Constitution, mais pour y ajouter un article sur l'économie circulaire des matériaux. 'Celui-ci créera les conditions-cadres favorisant la réutilisation et le recyclage des matériaux de construction', affirme vendredi le Conseil d'Etat.

La protection prévue dans la loi ne remettrait pas en cause l'extension de la carrière du cimentier Holcim, validée en début d'année par le Tribunal fédéral. En revanche, le secteur Fontaine (le seul qui pourrait encore être exploité) et la zone sommitale (déjà protégée) ne pourraient plus être exploités pour des activités extractives, affirme le Conseil d'Etat.

/ATS