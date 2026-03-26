Construction: Mike Echenard écope de la prison ferme et du sursis

L'ex-promoteur immobilier Mike Echenard a été condamné, jeudi, à trois ans de prison par le ...
Construction: Mike Echenard écope de la prison ferme et du sursis

Construction: Mike Echenard écope de la prison ferme et du sursis

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'ex-promoteur immobilier Mike Echenard a été condamné, jeudi, à trois ans de prison par le Tribunal de Monthey, dont 12 mois ferme et deux ans avec sursis durant deux ans. L'homme a été reconnu responsable d'avoir détourné plusieurs millions de francs.

Mike Echenard a été reconnu coupable d'abus de confiance, de gestion fautive, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent qualifié, soit l'ensemble des chefs d'accusation. Durant sa plaidoirie, la procureure Cindy Kämpf avait demandé une peine de quatre ans ferme.

Pour la Cour, l'ex-président du HC Red Ice Martigny (2015-2017) a détourné plusieurs millions de francs au détriment de l’assureur Helvetia pour la construction d'immeubles à Martigny - la somme retenue n'a pas été précisée, jeudi, le ministère public parlait de 11,3 millions dans son acte d'accusation - et pour 2,4 milions, issus du fonds de placement Tellco.

Le plus proche associé de Mike Echenard a lui été reconnu coupable de gestion fautive et d'abus de confiance. Il écope de 16 mois de prison avec sursis durant deux ans.

/ATS
 

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