Conseil fédéral: le Tessinois Fabio Regazzi pas candidat

Le conseiller aux Etats tessinois Fabio Regazzi n'est lui non plus pas candidat pour succéder à Viola Amherd au Conseil fédéral. Il n'a pas l'ambition de devenir conseiller fédéral, a-t-il déclaré au portail d'information Ticinonews.ch.

Il a le même âge que la conseillère fédérale sortante et que le président sortant du Centre Gerhard Pfister, à savoir 62 ans, a-t-il expliqué. A son âge, il doit plutôt réfléchir à la manière de réduire le poids des obligations qui pèsent sur ses épaules, a-t-il dit.

Actuellement, il se sent bien dans ses activités au sein de son entreprise et à la tête de l'union suisse des arts et métiers (usam). Tout le monde n'est pas prêt à sacrifier une bonne part de sa vie privée, a-t-il ajouté. Il est en outre peu probable qu'il puisse y avoir deux conseillers fédéraux issus du Tessin dans le collège gouvernemental.

/ATS