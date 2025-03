Conseil d'Etat valaisan: le Centre fait la course en tête

Le duo du Centre formé par Franziska Biner et Christophe Darbellay fait dimanche la course en tête après les résultats définitifs d'un peu plus de 40% des communes. La fin du dépouillement pour l'élection au Conseil d'Etat est prévu en cours d'après-midi.

Après le résultat de 56 communes sur 122, Franziska Biner (12'997 voix) précède son colistier du Centre, Christophe Darbellay (10'146 suffrages). Les conseillers d'Etat sortants, Franz Ruppen (UDC, 9627 voix) et Mathias Reynard (PS, 7054 suffrages) sont, pour l'heure, classés aux troisième et quatrième rangs.

Le candidat du PLR Stéphane Ganzer est 5e (5206 voix). Le président de la commune de Noble-Contrée devance le Vert-e-s, Emmanuel Revaz (2967 suffrages).

Le taux de participation atteint pour l'heure 53%.

/ATS