Conseil d'Etat fribourgeois: alcool au volant pour Didier Castella

Le président du Conseil d'Etat fribourgeois Didier Castella s'est fait pincer mercredi pour alcool au volant, avec à la clé un retrait de permis. Le magistrat affichait une alcoolémie de 0,41 mg/l, ce qui équivaut à un taux d’alcool dans le sang de 0,82 pour mille.

Le magistrat PLR a annoncé l'information jeudi sur Facebook, jouant ainsi la transparence. 'Mercredi soir, après un bouquet de chantier à Agroscope et le repas officiel du congrès international des producteurs de lait et de fromage à Grangeneuve, j’ai commis une erreur d’appréciation en rentrant en voiture à mon domicile.'

Retrait provisoire

'Dans le cadre d’un contrôle routier, mon alcoolémie de 0,41 mg/l s’est révélée supérieure à la limite autorisée, juste au-dessus de la limite du retrait', a écrit Didier Castella dans son post. 'Mon permis m’a été provisoirement retiré.'

'Cela m’obligera à une certaine gymnastique durant quelque temps pour poursuivre cet engagement de proximité auquel je tiens tant', a détaillé encore l'élu gruérien. 'Et surtout, cela m’incitera à être plus attentif et plus avisé dans le futur...'

A propos de son choix d'informer rapidement, Didier Castella explique: 'Je partage régulièrement ici (ndlr: sur Facebook) les bons moments vécus dans notre magnifique canton. Cette transparence vaut aussi pour les moments désagréables.'

/ATS