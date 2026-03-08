Conseil d'Etat VD: Thuillard et Nordmann au coude-à-coude

Jean-François Thuillard et Roger Nordmann n'ont pas réussi à clairement se départager lors du 1er tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. L'UDC (45,05%) l'a emporté sur le fil sur le socialiste (44,24%), mais tout se jouera au 2e tour le 29 mars.

Les deux hommes sont séparés par moins de 2000 voix. Troisième candidate en lice, Agathe Raboud Sidorenko d'Ensemble à Gauche est distancée avec 7,79%. Sa participation ou non au 2e tour pourrait s'avérer décisive, sachant que Roger Nordmann devrait profiter d'un report des voix de la candidate de la gauche radicale.

Jean-François Thuillard a fait la course en tête durant toute l'après-midi, faisant sans surprise une razzia dans les communes rurales. L'agriculteur de Froideville a perdu du terrain dans les villes, notamment à Lausanne, où Roger Nordmann lui a repris près de 7000 voix. Le taux de participation s'est élevé à 50,51%.

