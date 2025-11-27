Condamné à 9 ans de prison pour son comportement envers les femmes

Le tribunal cantonal valaisan a condamné un Roumain à 9 ans de prison ferme pour contrainte ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le tribunal cantonal valaisan a condamné un Roumain à 9 ans de prison ferme pour contrainte sexuelle et viol. L'homme a écopé d'une peine d'un an supérieure à celle rendue en première instance et a vu son expulsion du territoire suisse pour 15 ans, confirmée.

L'homme a été reconnu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues. Cette dernière infraction a eu lieu dans son cadre professionnel d'infirmier.

Le prévenu a également été condamné à une mesure d'internement et à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des patients.

L'affaire s'est déroulée entre 2015 et 2023. Une victime a déposé une plainte pour une triple tentative de viol lors d'une baignade. Une deuxième victime a déposé une plainte pour tentative de viol lors d'un séjour dans le canton de Fribourg.

Forcée à être pénétrée, une autre femme est même tombée enceinte et a fait une grossesse extra-utérine.

/ATS
 

